Griffes, T7 : Walker

Walker a promis de toujours protéger sa meute et d'utiliser ses pouvoirs pour guérir. Il a vu sa famille lutter contre les circonstances les plus difficiles pour trouver l'amour et craint à présent de voir celle qui lui est destinée lui échapper. Aimée sent que quelque chose cloche en elle depuis qu'elle a découvert l'existence de la magie et des métamorphes. Lorsque l'ennemi des Griffes commence à s'intéresse à elle, sa lutte pour survivre devient plus ardue encore. Alors que leur passion invoque une malédiction ancienne, Walker et Aimée n'auront qu'une seule chance pour sauver leur amour et leur avenir. " Carrie Ann Ryan a l'art de faire battre les coeurs plus vite. Sa série Redwood m'a captivée. J'ai hâte de découvrir la génération suivante avec Griffes ! " Lara Adrian, autrice de Minuit " Originaux et innovants, les métamorphes de Carrie Ann Ryan sont uniques parmi les nombreux loups-garous de fiction. " The Book Cellar