Atlas mondial des sexualités. Libertés, plaisirs et interdits, 3e édition

Bouleversée par la libération de la parole suite au phénomène #MeToo ou par la question des genres qui bouscule notre rapport au corps, la société fait face à de nouveaux enjeux autour des questions sexuelles : - Lois et justice : prostitution, viol ou tourisme sexuel. - Vie amoureuse : monogamie, polygamie, mariage et infidélité. - Discriminations : harcèlement, contraception et droit à l'IVG de plus en plus menacé. - Nouvelles pratiques : mariage pour tous, applications et sites de rencontres. Où en est-on des tabous et des libertés ? Que deviennent les modèles traditionnels ? Cet atlas dresse, grâce à ses plus de 100 cartes, un panorama des sexualités, dessinant une géographie française, européenne et mondiale inédite.