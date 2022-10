Atlas géopolitique du sport

Depuis l'Antiquité grecque et ses Jeux jusqu'aux plus grandes manifestations sportives contemporaines, le sport est le reflet de l'évolution de la société et sert les intérêts des nations ou des entreprises qui les organisent. Cet atlas aborde les enjeux géopolitiques que représentent les Jeux olympiques ou les grandes compétitions mondiales : - Histoire des Jeux olympiques et de leur renouveau amorcé par Pierre de Coubertin ; le rôle et le pouvoir des pays organisateurs. - Le rôle des entreprises et sponsors dans le financement et leur mainmise sur le fonctionnement des compétitions ; peuvent-ils concilier argent et neutralité sportive ? - Les interactions entre le milieu politique et les institutions qui gravitent autour des grands événements. - L'utilisation du sport par les Etats comme soft power international et la création d'une diplomatie sportive. Les plus de 100 cartes et documents de cet atlas nous ouvrent les yeux sur les relations internationales et sur une géopolitique mondiale originale.