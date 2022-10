Guide pratique de l'entretien motivationnel. 20 fiches pour professionnaliser son approche relationnelle

Vous cherchez une méthode simple, ludique et efficace pour apprendre la pratique de l'Entretien Motivationnel ? Vous aimez être autonome dans vos apprentissages pour gagner en confiance mais aussi pour prendre le temps qu'il vous faut pour apprendre ? Vous sortez de formation et vous aimeriez que vos acquis s'intègrent durablement dans la vie professionnelle ? N'attendez plus pour vous munir de ce guide et de votre carnet de bord pour vous lancer dans la pratique de l'EM. Trois parties vous aideront à progresser et à vous sentir confortable dans la pratique de l'EM. Dans la première, vous découvrirez quelques éléments indispensables à connaître avant de vous lancer dans l'apprentissage à proprement parler. Dans une deuxième partie constituée de 20 fiches-étapes, vous apprendrez pas à pas l'EM grâce à notre méthode d'intégration progressive des éléments essentiels de cette approche relationnelle. La troisième partie vous donnera quelques indications pour maintenir vos acquis et continuer de progresser.