Les meteorites -ned

Bien que les météorites aient depuis toujours fasciné les hommes, l'intérêt scientifique pour ces pierres tombées du ciel s'est, depuis quelques années, considérablement accru. A travers elles, l'évolution géologique des corps célestes les plus massifs peut être appréhendée. Elles nous aident aussi à comprendre les mécanismes de formation des systèmes solaires. Certaines - les chondrites carbonées -, riches en molécules organiques complexes, ont permis de renouveler les questionnements sur l'apparition de la vie. Depuis l'ère "suspicieuse" jusqu'aux recherches les plus contemporaines, cet ouvrage retrace l'histoire naturelle et scientifique de ces échantillons extraterrestres.