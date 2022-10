Les soeurs Hollow

Iris Hollow, 17 ans, a toujours été étrange. Lorsqu'elle était enfant, elle et ses deux soeurs aînées ont disparu. Un événement dont aucune d'elles ne se souvient, et qui ne leur a laissé qu'une cicatrice en forme de croissant de lune dans le cou, des yeux noirs et des cheveux blancs. Iris fait tout ce qui est en son pouvoir pour arpenter les couloirs du lycée en paraissant la plus normale possible. Pourtant, son étrangeté lui colle à la peau. Quand Grey, la plus âgée de ses soeurs, top-modèle célèbre et styliste de renommée internationale, disparaît à nouveau dans d'inquiétantes circonstances, Iris doit embrasser sa part d'ombre. D'autant qu'un homme à tête de taureau la poursuit, prêt à tout pour la tuer. Avec son autre soeur Vivi, Iris fuit... Mais pour sauver sa peau et retrouver Grey, elle comprend qu'elle doit remonter la trace de son passé.