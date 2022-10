Atelier tufting

Découvrez le tufting, la nouvelle tendance pour fabriquer tapis et tapisseries à base de laine. Une technique facile, ludique et accessible à tous, l'essentiel est d'avoir un bon pistolet à tufter ! Tapis, coussins, tenture, veste, sac cabas, sans oublier panier, miroir, cache-pot... Laissez-vous guider pas à pas par Julie Robert, créez 22 modèles chics et originaux.