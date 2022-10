Cuisine coréenne maison. 80 recettes, techniques et conseils pour cuisiner chez soi comme en Corée

La cuisine coréenne est un véritable art de vivre. En Corée, on prépare le kimchi en famille, on s'attable autour d'une multitude de petits plats préparés avec soin, on associe les mets raffinés aux alcools locaux pour en révéler toutes les saveurs... Découvrez toute la richesse de la culture culinaire coréenne au travers de 80 recettes authentiques de tous les jours et de précieux conseils pratiques, mis en images, pour en maîtriser la réalisation de la conception au dressage.