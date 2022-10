Six saisons en cuisine. Adoptez les saisons, la bonne cuisine suivra

Joshua McFadden, chef et maraicher, nous apprend à renouer avec le bon goût des légumes et classe ses recettes au rythme de six saisons : le printemps, le début, le milieu et la fin d'été, l'automne et l'hiver. Plus de 200 recettes qui mettent les légumes à l'honneur, sous toutes leurs formes, en entrée comme en dessert, pour flexitariens et végétariens. Crus, délicatement assaisonnés, grillés ou marinés, cuisinez-les de la feuille à la racine pour ne rien manquer de leurs saveurs. Naviguez entre sucré, épicé, crémeux et croquant entre pâtes carbonara aux petits pois, soupe à la crème de céleri, gratin de thon et courges, tarte carottes & pécans et arancini farcis, et transformez vos légumes ordinaires en plats extraordinaires.