Carlo Acutis. Un saint pour la jeunesse

Carlo c'est un garçon d'apparence ordinaire né en Italie. Il aime le foot, les animaux, ses amis et c'est un mordu d'informatique... Mais il n'est pas tout à fait comme les autres : il est fasciné par les églises, par la Vierge Marie et son plus grand désir est de recevoir l'eucharistie ! Il est passionné de Dieu et met son talent à son service. Il monte des sites internet pour les paroisses, travaille deux ans durant à la plus grande exposition jamais réalisée sur les miracles eucharistiques qui sera montrée dans plus de 10 000 paroisses et fourmille d'idées missionnaires. A 15 ans il est frappé par une leucémie foudroyante. Il ne se plaint de rien. "Le bonheur, c'est d'avoir le regard tourné vers Dieu. La tristesse, c'est d'avoir le regard tourné vers soi-même". Il meurt le 12 octobre 2006. Sa popularité est instantanée surtout auprès des jeunes générations. Un miracle lui est attribué en 2018 et le pape François prononce sa béatification en 2020. Beaucoup de jeunes trouvent en lui une lumière dans le monde actuel.