Nouvelles paraboles d'un curé de campagne

Dans ce nouveau recueil, le père Trevet réunit des histoires authentiques, blagues, perles de sagesse et méditations décalées pour nous faire savourer l'humour présent dans les évangiles et la vie des chrétiens. Des bons mots des saints aux gaffes de l'enfant de choeur, en passant par l'humour de Jésus lui-même, il a l'art de faire passer de manière joyeuse et spirituelle des enseignements toujours profonds. Un ouvrage à savourer sans modération.