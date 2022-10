Le blason des temps nouveaux. Signes, emblèmes et couleurs dans la France de la Renaissance

Apparue au cours du XIIe siècle, l'héraldique connait un développement soutenu au XVe siècle, particulièrement dans le domaine de l'emblématique, intégrant une façon de penser la société par les rites de la vie quotidienne de l'ensemble de ses couches. L'ouvrage montre comment se croisent les techniques (sculpture, peinture, enluminure, vitrail, orfèvrerie, émail etc.) et les thématiques sociales (les rois, les femmes, nobles et bourgeois, religieux et laïcs, corporations etc.) ainsi que la variété des domaines d'application. Tout au long du XVIe siècle, l'héraldique et l'emblématique constituent un véritable miroir de l'époque et de l'évolution de ses mentalités.