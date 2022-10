Histoires incroyables du Cinéma Tome 2

Tout le monde connaît Pretty Woman, mais qui sait que le riche Edward a bien failli ne pas poursuivre son aventure avec l'attachante Vivian, alors toxicomane dans la première version du scénario ? Pourquoi, en 1925, le réalisateur soviétique, Sergueï Eisenstein, était-il aussi pressé de finir son film, le Cuirassé Potemkine, un manifeste contre la répression totalitaire ? Que serait devenu le grand Léon Gaumont sans l'aide de l'inventive Alice Guy ? Autant de questions qui planent sur les mystères du cinéma et qui trouvent enfin une réponse ! Mêlant bandes dessinées et pages documentaires, ce Docu-BD porte un regard décalé sur le 7e art tout en retraçant les grands courants et bouleversements majeurs qui l'ont traversé.