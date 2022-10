La france et l'orient. De Louis XV à Emmanuel Macron

La France passe pour être l'amie du monde arabe depuis des siècles. Elle entretiendrait avec l'Orient une relation singulière et privilégiée en comparaison de celles de ses voisins d'Europe. Mais qu'en est-il vraiment ? Jean-François Figeac, un des historiens les plus prometteurs de sa génération, revient sur cette histoire longue et complexe : de la diplomatie de Vergennes sous Louis XVI à celle d'Emmanuel Macron, en passant par l'expédition d'Egypte de Napoléon Bonaparte, la colonisation de la IIIe République, la protection des chrétiens d'Orient, l'expérience des mandats, la politique arabe gaullienne, l'émergence d'Israël et le récent réveil de l'islam et du Proche-Orient. Cette fresque est aussi et surtout un essai sur notre rapport au monde arabe, à sa culture, à ses religions, la fascination, réelle ou fantasmée, artistique ou littéraire de la France pour le Proche-Orient, la séduction qu'il exerce, les craintes qu'il provoque. Ce mille-feuille temporel ne saurait être réduit à une diplomatie immuable. Il nous en apprend au moins autant sur les ruptures politiques et sociales hexagonales que sur la place de la France au Levant. Un livre brillant et salvateur sur un des sujets les plus incandescents de notre temps.