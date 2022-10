Quizz Johnny Hallyday. 500 questions pour Fans et Collectionneurs

LE GRAND QUIZ DE NOTRE ICÔNE NATIONALE : 500 QUESTIONS POUR TESTER VOS CONNAISSANCES Des questions rédigées par Thibaut Geffrotin, spécialiste et fan de Johnny Hallyday qui piègeront les plus grands fans et vous permettront de découvrir l'histoire de Johnny de façon ludique. Vous y trouverez des anecdotes, des histoires méconnues mais aussi de nombreuses révélations. Le quiz est organisé en 8 thèmes et 2 niveaux de difficulté pour permettre à chacun de relever le défi. A VOUS DE JOUER ! - La discographie - Johnny live - Les duos - La vie privée - Johnny pilote - Saurez-vous reconnaître cette photo ? - Johnny et le cinéma - N'oubliez pas les paroles Thibaut attend avec impatience vos scores sur les réseaux sociaux.