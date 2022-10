Où est Molang ?. Voyage en terres des contes

Au cours d'une paisible nuit d'hiver, Molang, Piu Piu et les Pincos tombent du ciel en une féerie de flocons de neige. Commence alors pour tout ce petit monde une excursion enchanteresse à la recherche d'objets égarés à travers les terres des contes. Du jardin des roses à la mystérieuse forêt de la fée, sans oublier l'escalade du haricot géant, voyagez de décor en décor aux côtés de Molang au coeur d'un univers charmant et onirique. Et une fois l'aventure terminée, laissez libre cours à votre créativité en redonnant leurs couleurs à ces scènes fabuleuses ? ! Molang est le fruit de la rencontre entre deux femmes aux univers très différents. Hye-Ji Yoon, jeune et talentueuse illustratrice coréenne, a fait naître Molang et Piu Piu en 2010 sous la forme de dessins griffonnés sur ses carnets d'étudiante. Tombée sous leur charme, Marie-Caroline Villand, autrice et réalisatrice française, développe les caractères, les relations et les histoires de ces adorables et charismatiques personnages. Molang élève la gentillesse au rang de valeur universelle, et incarne la tendresse, l'empathie, la douceur, la joie. Molang prend soin de tout le monde et de toutes choses. Diffusée dans plus de 190 pays, la série de dessins animés est un succès planétaire. Molang est aussi un phénomène viral sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de messagerie.