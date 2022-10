Johnny Hallyday. Les années Tony Frank

Pendant plus de 40 ans, Tony Frank a accompagné Johnny Hallyday partout. Sur scène, dans les coulisses, lors de ses voyages, il a été le photographe attitré et complice du Taulier. Une vie partagée du Golf Drouot jusqu'aux concert des Vieilles Canailles. Avec plus de 700 images, cultes ou inédites, ce livre fait entrer le lecteur dans l'univers de Johnny Hallyday comme aucun autre, évoquant les clips, les concerts, les enregistrements, les reportages, les passions et les films qui ont jalonné la carrière du rockeur.