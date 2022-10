Photographie. Techniques, pratique, esthétique

Photographier, c'est avant tout prendre parti, choisir un point de vue, un cadrage, une distance, une focale, mais aussi un appareil, un procédé, un editing. C'est également explorer les divers champs photographiques, du portrait à la street photography, de la photographie ancienne aux recherches plasticiennes actuelles. Tel est le défi de ce beau-livre - ni ouvrage historique, ni recueil technique, ni pur manuel pratique -, qui propose pour la première fois un état des lieux de la photographie aujourd'hui. Abordant les différents thèmes photographiques et techniques, il rappelle une vérité trop souvent oubliée : la culture photographique est aussi esthétique que technique et ne s'acquiert pas à coups de trucs et d'astuces, de logiciels ou d'accessoires. C'est par la pratique et la passion, en regardant et comprenant les photographies des autres, connus ou inconnus, que l'on progresse et que l'on devient vraiment photographe.