Les ruines de l'Occident

Désespéré par la perte de l'être aimé, sa belle Elise, Hervé Grall veut en finir. Pour ce faire, le retraité de l'enseignement se rend sur l'île d'Ouessant. Mais au lieu d'y rencontrer la mort, c'est l'injonction curieuse de remonter aux sources de toutes choses, qu'il recevra. Alors, il prendra son bâton de pèlerin et poursuivra sa quête inlassable des ruines d'Occident, jusque dans l'île de Bretagne, là où tout à commencé. Ce qu'il découvrira au bout du chemin dépassera de loin toutes ses attentes. Après avoir arpenté les plus vieilles terres, il mettra au jour les ruines oubliées des hommes. Il entendra tout ce qu'elles ont à lui dire et comprendra que leur destinée, c'est le relèvement. "Ces vieilles pierres me disaient qu'elles en avaient assez de leur purgatoire et que le temps de leur splendeur était revenu ! Voilà ce qu'elles me disaient enfant, les pierres de l'abbaye Saint Mathieu de Fine Terre. "