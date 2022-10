Quintessence Porsche

Redécouvrez en détails les modèles incontournables de Porsche qui ont marqués son histoire. Porsche a dévoilé cette année une édition limitée de son emblématique 911 - qui fêtera ses soixante ans en 2023 -, à l'occasion du 50e anniversaire du studio Porsche Design, démontrant une fois de plus le savoir-faire de la marque. Les soixante voitures présentées dans cet ouvrage exceptionnel de plus de 300 pages constituent les plus beaux modèles de la dynastie Porsche. Tout ici rime avec excellence, puissance et performance... Voitures routières pour la plupart, elles ont, pour bon nombre d'entre elles, démontré de vraies qualités sportives. De la Porsche 959, sophistiquée, à la 935, victorieuse au Mans, en passant par la 911 jusqu'aux tout derniers modèles, la 718 Boxster, la 911 Carrera, la Porsche 911 R ou encore la Porsche Macan avec le pack Turbo performance, tous incarnent le génie Porsche. Derniers modèles présentés : Porsche 911 type 992, Porsche 718 Cayman GT4 RS, Porsche 911 GT3 (992), Porsche Taycan (1e Porsche 100 % électrique). Cette nouvelle édition, mise à jour avec quatre nouveaux modèles récents et riches en documentation, témoigne de la modernité et des avancées de Porsche en matière de voiture d'excellence.