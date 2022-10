Les Oiseaux électriques de Pothakudi

Un album à mi-chemin entre fait réel et conte poétique : les habitants de Pothakudi, un village du Tamil Nadu au Sud-est de l'Inde, décident de se priver de l'électricité publique, la seule à laquelle ils ont accès, pendant plus de 35 jours pour préserver un nid installé dans le générateur. Les oisillons deviennent l'attraction du village et le sujet principal des conversations...