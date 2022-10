Osez (re)lire Chateaubriand. 25 extraits pour voyager vers l’éternité

Il faut avouer que l'auteur de René et des Mémoires d'outretombe est auréolé d'un certain mystère. Son oeuvre, souvent jugée trop complexe, demeure mal connue. Lorsqu'on parcourt ses extraits les plus emblématiques, elle se révèle surtout d'une grande variété, entre entreprise autobiographique, écrits politiques ou encore étude historique. Des diverses facettes de Chateaubriand, laquelle allez-vous préférer ?