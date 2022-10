La chronique des Bridgerton Tome 9 . Edition de luxe

Du mariage d'Edmund Bridgerton et de Violet Ledger sont nés huit enfants, héros de La chronique des Bridgerton. Mais que sont devenus Daphné, Anthony, Benedict, Colin, Eloïse, Francesca, Gregory et Hyacinthe, des années plus tard ? Sous le regard bienveillant de lady Violet, la famille se réunit de nouveau. Vous souvenez-vous de lady Whistledown, dont les chroniques alimentaient les ragots du Tout-Londres ? Pour notre plus grand plaisir, elle a repris sa plume et nous narre la saison de deux délicieuses débutantes.