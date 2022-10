La Belle au bois dormant. Avec 1 CD audio

Aux temps anciens des grands châteaux, vivaient un Roi et une Reine qui n'avaient pas d'enfant. Jusqu'au jour où une grenouille réalisa leur rêve : la Reine mit au monde une petite fille belle comme le jour, Aurore. Sept Fées furent choisies pour marraines, et chacune d'elles fit à sa filleule un remarquable don. Au moment où la septième allait intervenir, une vieille Fée surgit au milieu des invités. Fâchée de n'avoir pas été nommée marraine, elle lança un sort à la princesse : "Dans sa quinzième année, votre bien-aimée fille se percera un doigt à un fuseau" . Dès le lendemain, tous les fuseaux furent détruits. Quinze années passèrent. . . Profitant de l'absence de ses parents, Aurore se rend au donjon et découvre une femme qui file à la quenouille. . . Un livre CD féérique pour découvrir le ballet de Tchaïkovski et savourer une fois de plus la merveilleuse histoire de la Belle au bois dormant ! Version audio disponible via un QR Code ou grâce au CD.