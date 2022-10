D'amour et d'ombre

Irène, fille d'une grande bourgeoise déchue qui a transformé sa résidence en hospice, noue avec Francisco, descendant de rescapés de la guerre civile espagnole, une relation d'amitié complice. Elle est journaliste, lui, photographe, elle a grandi dans l'insouciance de sa classe, lui les yeux grands ouverts sur les réalités de leur pays aux mains des Forces Armées. A la suite d'un reportage sur une faiseuse de miracles, ils se trouvent à l'origine de la révélation d'un massacre politique, ébranlant les fondements de cette dictature qui ressemble tant au Chili de Pinochet. La répression s'abat alors... Mais dans l'ombre de l'épreuve, c'est aussi un amour indissoluble qui voit le jour. Passant sans cesse de l'ombre à la lumière et de l'amour à la terreur, ce second roman d'Isabel Allende donne vie à des dizaines de personnages pathétiques ou burlesques, de la jeune paysanne épileptique au général fantoche terré dans son bunker, du prêtre-ouvrier des bidonvilles à l'inventeur de la machine à cueillir les noix de coco, et, surtout, ces inoubliables figures de mères, d'épouses, de filles, qui font de l'autrice de La Maison aux esprits la romancière du destin des femmes latino-américaines. Traduit de l'espagnol (Chili) par Claude et Carmen Durand