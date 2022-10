Sociologie de la communication et des médias. 4e édition

Cet ouvrage de référence dresse le seul panorama complet des grandes théories de la communication et offre un tableau précis des travaux et réflexions motivés par l'évolution des technologies et des pratiques. Il met en évidence l'apport majeur de la sociologie dans la compréhension de la communication et des médias sur les plans organisationnels, identitaires, culturels, politiques et symboliques. Revenant sur plus d'un siècle d'approche sociologique de la communication, il aborde : le déterminisme technologique, les courants critiques et empiriques, la sociologie de la domination et de la réception, les liens entre sémiologie/sémiotique et sociologie, les professions et logiques de production, le journalisme et la construction de l'opinion publique, les théories de l'espace public. Enfin, il défend l'intérêt d'une ouverture plus affirmée sur les Cultural Studies et propose la constitution d'une nouvelle sociologie des médias. Outil pédagogique, mais aussi ouvrage de réflexion, cette nouvelle édition enrichie vient compléter l'analyse du "supermédia" Internet et ses implications sociales et politiques, tout en répertoriant ses mutations.