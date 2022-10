Rework : réussir autrement. Entrepreneurs, auto-entrepreneurs, patrons ou salariés

Derrière ce best-seller classé notamment dans les meilleures ventes du New York Times, on retrouve Jason Fried et David Heinemeier-Hansson, fondateurs de la société Basecamp (anciennement appelé 37signals), précurseurs de la création d'applications qui facilitent le travail. REWORK bouscule tous les principes les plus communément admis sur la création, le développement et la gestion d'une entreprise. Ce livre incite à penser différemment pour réapprendre à travailler, à créer et à gérer selon les critères du XXIe siècle. Il s'adresse aux entrepreneurs, auto-entrepreneurs, patrons, et aussi aux salariés, notamment ceux qui rêvent de monter leur propre affaire.