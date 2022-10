Qu'est-ce que le pragmatisme ? Un des rares termes de la langue courante qui vienne de la philosophie, qui plus est de la philosophie américaine. William James, qui a forgé le terme, conçoit le pragmatisme comme le "corridor" de l'hôtel-philosophie : chaque chambre est occupée par un philosophe ayant sa doctrine propre, mais tous doivent emprunter le corridor comme voie d'accès ou de sortie. Etre pragmatique, c'est envisager le sens d'une idée comme existant par des manifestations pratiques, c'est être proche du tangible plutôt que de s'enfermer dans une vision contemplative : chacun a donc intérêt à adopter cette position philosophique au profit de sa pensée. Chez James, cette méthode réactualise et radicalise l'empirisme anglais dans la lignée de Locke, de Berkeley et de Hume, et débouche sur une nouvelle définition de la vérité. Publié en 1907, Le Pragmatisme est toujours actuel : en expliquant comment manier l'abstraction philosophique pour mieux comprendre le monde concret, il propose un remède contre les "crampes philosophiques" qui gênent périodiquement le débat d'idées.