NARUTO SHIPPUDEN le grand livre de quiz et de jeux

Est-ce que, comme Naruto, votre but ultime est de devenir Hokage, donc chef du village Ninja de Konoha ? Si oui, pour y parvenir, il vous faudra atteindre plusieurs rangs, lesquels feront tous l'objet d'un examen : Genin (Ninja de classe inférieure), Ch nin (Ninja de classe moyenne), Jonin (Ninja de classe supérieure) et Hokage pour les ninjas de Konoha. Vous devrez aussi faire preuve des qualités requises pour devenir Ninja, à savoir Observation, Discrétion, Souplesse et Agilité, Rapidité, Esprit d'équipe etc... Etes-vous prêt ?