Raconte-moi Maman

Un livre à offrir à votre mère pour la découvrir comme vous ne l'avez jamais vue ! Partagez ainsi une histoire unique, de ses toutes premières fois à vos débuts ensemble. Un superbe album à remplir pour découvrir, au fil des pages, son enfance, son adolescence et la femme qu'elle est devenue : les anecdotes de famille, ses sorties mémorables, ses années collège et lycée, ses plus belles amitiés, ses petits boulots, sa rencontre avec votre père, sa vie de maman avec vous... Avec des emplacements pour coller ses photos et conserver ainsi ses meilleurs souvenirs. - 1 arbre généalogique à compléter - 1 photo à glisser pour personnaliser l'album