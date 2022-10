Joyeux Noël. Regarde et touche

Découvre la magie de Noël en touchant les matières... C'est magique ! Regarde ! Un imagier illustré pour attendre Noël. Touche ! Dis bonjour au Père Noël et caresse sa jolie barbe blanche, prépare le sapin avec sa grande étoile dorée au son d'une douce mélodie, touche le bonhomme de neige et écoute le bruit du vent, caresse le renne qui tire le traineau du Père Noël, et enfin, touche ce gros cadeau rouge qui t'attend au pied du sapin. Joyeux Noël !