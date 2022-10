Dungeons & Dragons - Dungeon Académie, interdit aux humains !

Bienvenue à la Dungeon Académie, où les monstres et les créatures s'entraînent pour affronter le monde sombre qui les attend au-delà des murs de l'école. Mais Zellidora Stormclash n'est ni un monstre ni une créature. Elle est quelque chose de bien pire : une humaine ! Déguisée en minotaure, Zelli se fait discrète et tente de ne pas se faire repérer, jusqu'au jour où elle apprend l'existence d'une grande aventurière humaine, Allidora Steelstrike, qui lui ressemble étrangement. Zelli pourrait-elle être une Steelstrike ? En quête de réponses sur sa véritable lignée, Zelli s'embarque dans une aventure dangereuse. Mais elle ne sera pas seule. Un ours-hibou végétalien, un kobold lâche et un mimique métamorphosé se joindront à Zelli dans sa quête. Et qui sait, peut-être que ces monstre découvriront des vérités qui leur sont propres...