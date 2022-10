Incroyables histoires du foot

Saviez-vous qu'en 1966 le trophée de la Coupe du Monde avait été volé avant d'être retrouvé, abandonné dans une voiture, par Pickles le chien ? Ou qu'en 1982, alors que la France affrontait le Koweït, le frère de l'émir était descendu sur le terrain pour faire annuler un but en négociant avec l'arbitre ? Laissez-vous conter les histoires les plus insolites du football par celui qui côtoie le terrain et ses protagonistes : Darren Tulett. Journaliste sportif depuis plus de 20 ans, il vous entraînera dans l'histoire du sport le plus populaire du monde. Plus de 40 anecdotes, des infographies et des portraits des légendes du foot pour épater vos amis lors de la prochaine discussion foot !