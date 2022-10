Sciences Académie en manga - Question de forces

Grâce à ses sympathiques personnages, et à travers le récit d'une compétition internationale d'expérimentation scientifique, cette série de bande dessinée aux dessins très manga explique de manière synthétique et ludique les plus grandes théories scientifiques et certaines expériences évoquées dans les manuels scolaires de l'école primaire et du collège. C'est la première compétition officielle pour l'Experiment Club de l'école Saebyeok. Les membres du club vont découvrir les principes des forces grâce à des expériences passionnantes, et décrypter en s'amusant les lois du mouvement et de la gravité !