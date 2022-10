Will's Deli. Legalize pastrami

Pastra quoi ? Pastrami ! Saviez-vous qu'il se vend à New-York plus de sandwichs au Pastrami qu'il se vend de jambon-beurre à Paris ? Cette charcuterie de poitrine de boeuf passée en saumure pendant plusieurs jours, roulé dans les épices et fumé est tout bonnement délicieuse ! Joey dans la série "Friends" en raffole. Et il n'est pas le seul, car William en tombe tellement amoureux qu'il décide d'en produire lui-même et lance d'abord sa marque de Pastrami, puis un Deli où il vend des sandwichs autour de son produit, en famille, entouré de sa femme, ses enfants et le carnet de recette de Mamie Georgette, celle qui lui a appris le goût du bon. Sandwich grillé au sublime et persille pastrami de veau, triple cheddar, moutarde au miel ; ou Gravlaxiste a base de saumon gravlax, pickles maison et carpaccio de betterave ; mais aussi houmous, chakchouka, boulettes de mamie Georgettes ; brownie coulant, cheesecake ou carot cake... Ce sont ces délicieuses recettes, et bien d'autres que vous trouverez dans ce livre. - Une cuisine de famille, simple, délicieuse et incarnée. - Une tendance qui monte : la cuisine des Delicatessen. - Beaucoup de presse autour du restaurant et des fondateurs.