Tarot metal

Découvrez les messages cachés du Tarot et apprenez-en plus sur vous-même et sur la culture metal. Liés aux grands mouvements et aux grandes figures de la culture metal, les 78 arcanes de ce deck sont créés et illustrés à la main par Fortifem. Ce jeu comprend aussi un guide de 128 pages avec des textes explicatifs de Bérengère Demoncy, vous ouvrant les portes de la pratique du Tarot et vous donnant les significations de chaque carte ainsi que différentes manières d'effectuer des tirages.