C'est pas sorcier. Sauver la planète

Pourquoi la Terre se réchauffe-t-elle ? Qu'est-ce que le "zéro déchet" ? Comment peut-on sauver les abeilles ? Plus de 150 questions-réponses pour mieux comprendre comment protéger la planète et la préserver. 96 pages structurées en 6 grandes parties. Avec à la fin de l'ouvrage, des jeux et des quiz pour tester ses connaissances. Une première approche documentaire ludique avec C'est pas sorcier !