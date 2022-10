Pâtisseries enchantées

Il était une fois... des pâtisseries Disney 33 recettes inspirées par les plus grands chefs d'oeuvre de l'animation Disney et Pixar : le gâteau de Cléo, les bananes flambées de Tiana, les cannoli de Portorosso, le porridge de Javotte, les cookies de Raiponce... Plongez dans un monde enchanté et gourmand en feuilletant ce grimoire. Invitez vos amis et partagez avec eux ces desserts festifs et pleins de fantaisie. Et ils vécurent longtemps et réalisèrent plein de gâteaux !