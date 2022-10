Le guide de dégustation de l'amateur de thé

Voici l'ouvrage de référence indispensable à toutes celles et ceux qui s'intéressent au thé. Parcourant depuis une trentaine d'années les plantations pour sélectionner les thés les plus rares, les créateurs du Palais des Thés nous dévoilent dans ces pages les mille et un secrets qui leur ont été confiés au gré de leurs périples. Impressionnante somme d'informations, toujours délivrées avec clarté et pédagogie, ce guide nous entraîne dans les jardins de thé, à la rencontre de ceux qui, avec passion et patience, dédient quotidiennement leur savoir-faire au plaisir d'amateurs du monde entier.