Préparer le concours de Conservateur des bibliothèques. 2e édition

Cette nouvelle édition propose une préparation complète aux épreuves écrites et orales des différents concours de conservateur des bibliothèques : concours d'Etat interne et externe, concours réservé aux docteurs, concours réservé aux élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale des chartes, examen professionnalisé réservé, concours territorial interne et externe. Il contient notamment : - Une méthodologie rigoureuse accompagnée de nombreux exemples détaillés - Des corrigés d'annales pas à pas (composition et note de synthèse du concours d'Etat interne 2016, composition du concours d'Etat externe 2020, note de synthèse du concours d'Etat externe 2022). - Des conseils pratiques d'organisation pour la préparation aux épreuves de culture générale - De nombreux schémas et tableaux explicatifs - Une bibliographie / webographie sélective