La quête de Thanos - Marvel - Les grandes sagas

Thanos est mort, il a été tué par Adam Warlock. Mais il en faut bien plus pour arrêter le Titan Fou ! Sa bien-aimée la Mort le ressuscite et afin de lui prouver sa reconnaissance, il entreprend de lui offrir un présent à la hauteur de son amour : les Gemmes de l'Infini détenues par les immortels Doyens de l'Univers. Il ne lui reste plus qu'à les affronter un par un. Jim Starlin, le créateur de Thanos, signe la première étape dans la quête des pierres d'infinité. Ce récit est aussi populaire que ses suites : Le Gant de l'Infini, La Guerre de l'Infini et La Croisade de l'Infini. Il est accompagné par Ron Lim, le dessinateur de la trilogie (il ont également travaillé ensemble sur la série Silver Surfer).