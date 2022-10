Les Rois maudits Tome 1 : Le roi de fer. 1 CD audio MP3

Les Rois maudits, célèbre fresque historique en sept volumes, font revivre le XIVe siècle, entre le procès des Templiers et les débuts de la guerre de Cent Ans. Traduits dans le monde entier, Les Rois maudits ont remporté un succès exceptionnel et sont considérés comme un des modèles contemporains du roman historique. Le Roi de fer, premier volume du cycle, a pour figure centrale Philippe IV le Bel, roi d'une beauté légendaire qui règne sur la France en maître absolu. Tout doit s'incliner, plier ou rompre devant l'autorité royale. Mais l'idée nationale loge dans la tête de ce prince calme et cruel pour qui la raison d'Etat domine toutes les autres. Sous son règne, la France est grande et les Français malheureux.