Mode. Un livre animé sur les grands couturiers

Un livre tout animé sur les couturiers du XXe siècle qui ont révolutionné la mode, et un cadeau pour faire rêver les passionnés ! Etoffes, plumes, pétales, dentelles, perles, broderies, sequins... Autant de termes qui évoquent avec gourmandise l'art des stylistes et des grands couturiers. A travers neuf portraits choisis parmi les plus grands noms de la haute couture, de Coco Chanel à Christian Dior, d'Yves Saint Laurent à Balenciaga, de Paco Rabanne à Jean Paul Gautier et Alexander McQueen, cet ouvrage célèbre le génie des créateurs de mode du XXe siècle. L'ouvrage, illustré avec soin par Jordi Labanda, propose au fil de ses vitrines de papier découpé un voyage palpitant dans l'univers prestigieux, artistique et sophistiqué de la mode.