Guide pratique des insectes. 3e édition

Près de 40 000 espèces d'hexapodes sont décrites en France, mais seulement 6% sont considérées comme des ravageurs. Les autres présentent un autre rapport aux cultures et portent des services indispensables aux équilibres et aux écosystèmes. Elles peuvent être auxiliaires, pollinisatrices ou participer au recyclage des matières organiques mortes, par exemple. Parfois mal connues, ce guide a pour but de présenter quelques espèces d'insectes (et plus généralement d'espèces de la macrofaune, c'est-à-dire observables à l'oeil nu) fréquemment rencontrées, et de s'intéresser à leurs interactions avec les grandes cultures. Dans cette nouvelle édition : - une dizaine de nouvelles fiches pédagogiques - un nouveau système de pictogrammes pour améliorer l'ergonomie du guide - de nouvelles photos et de nouveaux schémas pour améliorer la compréhension des arbres de reconnaissances.