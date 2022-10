J'irai te tuer dans tes rêves T03

Mon plan a fonctionné, je suis parvenu à tuer Sakamoto, l'un des coupables. Mais le prix à payer est lourd : dorénavant, j'attire la méfiance de la police. D'ailleurs, bizarrement, M. Misumi m'a convié à une réunion, et les participants ont tous un lien affectif avec Saya. Je sens qu'il mijote quelque chose, mais je suis loin de m'imaginer ce que l'inspecteur a en tête... En plus de ça, Baba a soudainement quitté l'hôpital et peut donc me dénoncer à tout moment !