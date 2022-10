Prima Spatia. Tome 1

A la recherche des créatures stellaires. Dans un univers futuriste, Alba, 17 ans, vit cloîtrée sur un astéroïde et son domaine luxueux. Ses parents l'ont toujours tenue à l'écart du monde. Mais le jour où elle est enlevée, tout bascule ! Secourue par la Flèche, Alba doit s'adapter à sa nouvelle vie à bord de ce navire cosmique et trouver sa place au sein de son équipage qui explore les différentes bulles d'espaces secondaires à la recherche de créatures stellaires... Ces créatures impressionnantes représentent la source économique principale des différentes espèces qui les traquent sans relâche. Mais les prendre en chasse n'est pas sans danger. Alors, quand Alba ose s'aventurer sans scaphandre dans l'espace pour les approcher, son geste provoque la stupéfaction générale ! Intrigué, l'équipage commence à percevoir la singularité de son hôte. Alba sent bien qu'une connexion particulière la lie à ces êtres incroyables. Mais, ce qu'elle ignore encore, ce sont ses véritables origines. Les secrets qui l'entourent pourraient bien aller jusqu'à déclencher une révolution et remettre en cause l'ordre établi ainsi que le fragile équilibre unissant les multiples civilisations de cet univers. Après le succès de la saga Le Voyage extraordinaire, le duo Filippi / Camboni revient avec une nouvelle série d'aventures. Un récit fascinant qui, sous couvert d'une intrigue où se mêlent les accents des récits de Melville et d'Asimov, aborde des thèmes aussi variés que la sociologie, la bio-éthique, l'écologie ou la préservation des espèces. Un premier tome exaltant, astral et envoûtant.