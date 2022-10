Séries illimitées. Le guide ultime pour ne plus chercher des heures un truc à regarder

DE QUOI CA PARLE ? Vous hésitez toujours deux heures avant de lancer une nouvelle série ? Vous cherchez une nouvelle pépite à recommander à vos amis ? Vous ne savez pas dans quelle série culte vous plonger en premier ? Ce livre est fait pour vous ! LES POINTS FORTS - 213 séries présentées de manière drôle et (presque toujours) objective. - Sitcom, horreur, action, drame, séries françaises ou étrangères : il y en a pour tous les goûts, même les plus douteux. - Le cadeau idéal pour votre soeur, votre meilleur ami ou ce collègue qui vient tous les jours au bureau avec un tee-shirt Breaking Bad ou Game of Thrones. - Une préface royale. LES POINTS FAIBLES Ce livre donne envie de regarder plein de séries. Désolés d'avance pour vos proches, votre employeur et votre sommeil. LE SAVIEZ-VOUS ? C'est le premier livre qui a pour objectif de vous donner envie d'arrêter de lire pour allumer votre télé. CE QU'IL FAUT EN RETENIR Ce livre est un peu l'équivalent du Télé-Loisirs des années 1990, sauf qu'il ne faut pas en racheter un toutes les semaines (au grand regret de notre éditeur). SI VOUS AVEZ AIME CE LIVRE, VOUS AIMEREZ AUSSI : - Avoir un canapé confortable. - Etre au chômage. - Ciné Club Sandwich, des mêmes auteurs.