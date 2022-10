La loi de l'attraction. Le manifesting ou comment gagner par la puissance de la volonté

Mêlant pensée positive et magie, la loi de l'attraction, ou manifesting en anglais, est le fait d'encourager l'univers à réaliser nos rêves par le biais de la pensée. C'est l'une des grandes tendances bien-être. Ce guide du débutant propose toutes les clefs pour adopter cette pensée magique : réfléchir de façon positive, visualiser et exprimer ce que l'on désire pour l'obtenir. Chaque chapitre propose de nombreux conseils et exercices simples à essayer chez soi, des affirmations positives et des exercices de journaling. - Un concept tendance mêlant méditation et développement personnel - Un livre pratique, avec des exercices pas à pas, accessible à tous