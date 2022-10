Debout ! De #metoo à Vercingétorix : ces combats qui ont fait avancer notre histoire. Ces dates qui ont bousculé notre histoire

De nos jours à la Gaule romaine, une autrice et 60 illustrateurs racontent une histoire de la France contestataire en 60 dates. Une forme inédite de livre d'histoire, pour tous, qui retrace la petite et la grande Histoire de France. 60 dates qui ont marqué notre pays. Un recueil original et actuel qui incite à l'action et à la prise en main de sa propre histoire. Sensibiliser les ados à l'histoire de France différemment Bien loin des leçons scolaires et des beaux-livres intimidants, DEBOUT ! De #metoo à Vercingétorix embarque le lecteur : avec un contenu concret, visuel et incitant à l'action. Chaque date est racontée ou explicitée avec un texte synthétique. Les illustrations sont conçues comme des affiches, une propagande défendant ou dénonçant l'événement. Un parti pris immédiat et immersif. L'objet a été imaginé pour être pratique : nouveau format et fabrication souple. La contestation, un thème patrimonial et d'actualité Dans l'histoire de France, ces soixante événements ont été sélectionnés pour leur caractère contestataire : de la bataille de Gergovie en - 52, la prise de la Bastille en 1789, "J'accuse" de Zola en 1898, le droit au mariage pour tous contre la Manif pour tous en 2013, les Gilets jaunes en 2018, aux Marches pour le climat depuis 2019... Des illustrations concrètes de patriotisme, de citoyenneté et d'engagement. 1 autrice, 60 illustrateurs : 61 regards sur la France L'autrice Manon Paulic s'est entourée de 60 illustrateurs et illustratrices contemporains et divers, talentueux et du monde entier qui apportent, en toute liberté, leur regard sur notre histoire.