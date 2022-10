Waouh, la Terre ! Énorme, et pourtant si petite !

La Terre est grande comparée à toi, mais petite par rapport à l'immensité de la galaxie. Et ce n'est pas tout. La Terre est humide et sèche, chaude et froide, ronde et irrégulière, rapide et lente, lourde et légère... Tout dépend du point de vue ! Ce livre permet de découvrir la planète bleue sous un jour nouveau en la comparant à toutes sortes de choses incroyables, qu'il s'agisse de particules minuscules ou de gigantesques groupes d'étoiles. Un documentaire très riche, avec des comparaisons étonnantes Un livre de comparaisons extrêmement bien conçu et riche en informations, permettant d'apprendre des faits incroyables sur notre monde et de le comparer à d'autres planètes ou objets - petits et grands. Les illustrations rendent les propos très clairs et participent à rendre la lecture ludique. Un livre de référence, qui pourra être consulté aussi bien à la maison qu'à l'école. Un livre qui favorise les démarches écoresponsables Le livre incite les enfants à préserver l'environnement en leur montrant la splendeur de la Terre et en leur donnant des idées d'actions écoresponsables à portée de main (se déplacer en vélo, recycler les déchets...). La Terre est belle, protégeons-là !